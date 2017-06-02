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Общество

Современные технологии представила Псковская таможня на международной выставке в Санкт-Петербурге

Псковская таможня приняла участие в международной выставке «Таможня - Северо-Запад – 2017», которая прошла в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса «ЛенЭкспо». Как  сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в работе выставки приняли участие представители таможенных органов Российской Федерации, сопредельных государств Балтийского региона, руководства администрации Санкт-Петербурга, деловых кругов и финансовых учреждений.

«Псковская таможня каждый год старается представить участникам и гостям выставки современные таможенные технологии, заинтересовать участников внешнеэкономической деятельности в переходе на современные и перспективные технологии», - отметили в пресс-службе.

Начальник Псковской таможни Светлана Степанова, представляя руководителю Северо-Западного таможенного управления Александру Гетману и гостям выставки экспозицию таможни, посвященную сервисам «Личного кабинета участника ВЭД», отметила важность популяризации сервисно-ориентированной технологии, ускоряющей информационный обмен между участниками ВЭД и таможенными органами. «В рамках выставки мы видим своей задачей показать на сколько доступно и удобно участникам ВЭД использовать в своей деятельности сервисы «Личного кабинета», - подчеркнула Светлана Степанова, - Мы подробно расскажем о наиболее востребованных в регионе деятельности таможни сервисах, о предоставляемых ими возможностях и простых условиях использования».

«Тема экспозиции Псковской таможни вызвала интерес у гостей выставки, являясь актуальной для бизнес-сообщества. Оказалось, что далеко не все участники ВЭД используют «Личный кабинет участника ВЭД». Подтверждением этому послужили слова одного из гостей выставки, который рассказал, что до сих пор работает по старинке, и пообещал исправить ситуацию в ближайшее время», - рассказали в пресс-службе Псковской таможни.

Представляемая тема экспозиции нашла отклик и у зарубежных партнеров: представители таможенных органов Эстонии, Латвии и Литвы ознакомились с сервисами и их предоставляемыми возможностями.

Особое внимание псковские таможенники уделили сервису «Таможенный транзит». «Неслучайно в повестку заседания Консультативного совета по таможенной политике при Северо-Западном таможенном управлении был включен вопрос об основных направлениях развития и совершенствования декларирования таможенной процедуры таможенного транзита в электронной форме», - подчеркнули в пресс-службе. Содокладчиком по этой теме выступил начальник таможенного поста МАПП Куничина Гора Дмитрий Головин. Он ознакомил присутствующих с итогами внедрения электронного декларирования товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, на таможенном посту МАПП Куничина Гора Псковской таможни.

На стенде таможни участники ВЭД смогли услышать мнение о работе с сервисом и своих коллег. Руководитель отдела международной логистики ООО «Рандеву» Екатерина Захарик показала гостям выставки работу в «Личном кабинете участника ВЭД» и перечислила заинтересованным коллегам преимущества при работе с сервисами «Личного кабинета». «Во-первых, это - снижение затрат на оформление процедур электронного таможенного транзита и предварительного информирования, - подчеркнула она. - Ранее наша организация пользовалась услугами посредников. Во-вторых, это - быстрота и прозрачность оформления транспортного средства на пункте пропуска. И, в-третьих, это - простота и удобство инструментариев портала при оформлении процедур».

Псковская таможня подготовила для участников выставки два буклета с информацией о сервисах. Они, как отметили в пресс-службе, заинтересовали представителей многочисленных организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и должностных лиц таможен Северо-Запада.

Экспозиция таможни привлекла внимание и студентов Российской таможенной академии. Возможность познакомиться с техническими средствами таможенного контроля, «пощупать» их своими руками была предоставлена всем будущим сотрудникам таможенных органов. «Нам скоро сдавать экзамен по техническим средствам таможенного контроля, - уточнил один из студентов РТА. - Теорию мы уже изучили, а приборы увидели «вживую» первый раз здесь, на выставке».

Псковские таможенники представляли технические средства таможенного контроля, успешно применяемые должностными лицами таможни на таможенных постах: анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт предназначен для проведения многоэлементного анализа металлов, сплавов и изделий на их основе, а также идентификации химических элементов от натрия до америция в веществах, находящихся в твердом, порошкообразном и жидком состоянии; комплект технических средств КТС «Спрут», используется для проведения оперативного контроля труднодоступных и скрытых мест при досмотре грузов, контейнеров, а также внутри и снаружи любых транспортных средств, при любых погодных условиях и любой освещенности с целью обнаружения и визуального обследования посторонних скрытых предметов и незаконных вложений. 

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