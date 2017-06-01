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Экономика

Россельхозбанк в этом году направит 1,2 трлн рублей на кредитование АПК

Россельхозбанк (РСХБ) в 2017 году намерен вложить в развитие агропромышленного комплекса (АПК) около 1,2 триллиона рублей. Об этом в ходе ПМЭФ-2017 заявил председатель правления банка Дмитрий Патрушев, сообщает Лента.ру.

По его словам, в 2016 году кредитная организация вложила в АПК 1 триллион рублей, а за первые четыре месяца 2017 года уже около 370 миллиардов рублей. В том числе в рамках механизма льготного кредитования аграриям с начала года было предоставлено 63,5 миллиарда рублей по ставке не выше 5 процентов годовых. «Важно отметить, что порядка 13 миллиардов рублей были направлены малому и среднему бизнесу», — подчеркнул Патрушев. Он также заявил, что Россельхозбанк является одним из основных банков — участников нового механизма.

Рассказывая об участии Россельхозбанка в ПМЭФ, Патрушев отметил, что кредитная организация планирует заключить на ПМЭФ трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью и Красноярским краем, третьей стороной в которых выступает компания «Эко-Культура». В рамках данного соглашения будут реализованы проекты строительства крупных тепличных комплексов по производству овощей.

«Также планируется подписание трехстороннего соглашения с администрацией Приморского края и компанией «Мерси Трейд». Это инвестиционный проект по производству и глубокой переработке свинины», — сказал глава Россельхозбанка.

Патрушев также подчеркнул, что, помимо сектора АПК, банку интересны и другие отрасли экономики, в частности с оборонная промышленность. Россельхозбанк работает с такими компаниями, как «Объединенная авиастроительная корпорация», «Концерн «Алмаз-Антей», «Ростех», «Роскомос», «Объединенная судостроительная корпорация», соглашение с которой также было подписано сегодня на форуме. РСХБ выступает в качестве уполномоченного банка по работе с гособоронзаказом, а также предоставляет полный спектр банковских услуг предприятиям оборонного комплекса, включая кредитование, документарные операции, международные расчеты, казначейские услуги.

Кроме того, РСХБ намерен развивать розничное кредитование, в частности ипотеку.

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