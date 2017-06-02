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Директор великолукского ООО «Стройлиния Связь» оштрафован за то, что не сообщил о трудоустройстве госслужащего

Директора великолукского ООО «Стройлиния Связь» оштрафовали на 20 тыс. рублей на то, что он не сообщил о приёме на работу бывшего государственного служащего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Данное нарушение выявила прокуратура Великих Лук в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при исполнении работодателями обязанности сообщать о заключении трудовых договоров с гражданами, замещавшими должности государственной службы, представителю нанимателя (работодателю) государственного служащего по последнему месту его службы.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что  руководство общества с ограниченной ответственностью «Стройлиния Связь» в нарушение требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы не направлено.

В связи с этим прокурор города в отношении директора ООО «Стройлиния связь»  возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении мировой судья судебного участка № 39 по городу Великие Луки признал директора ООО «Стройлиния Связь» виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф.

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