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Общество

Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30

Псковское агентство информации продолжает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live о себе и своей службе рассказывают  люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна».

Сегодня, 2 июня, в 14:30 героем проекта станет заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Станислав Самойленко.

Вопросы гостю эфира можно в чате на странице  ПАИ-live.

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