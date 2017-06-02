Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30

10:54, 02 июня 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live о себе и своей службе рассказывают люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна».

Сегодня, 2 июня, в 14:30 героем проекта станет заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Станислав Самойленко.

Вопросы гостю эфира можно в чате на странице ПАИ-live.