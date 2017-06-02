28-летний пскович повторно сел пьяным за руль

10:47, 02 июня 2017, ПАИ

Ночью 1 июня в Пскове задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове полицейские остановили «БМВ». Выяснилось, что иномаркой управлял 28-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.