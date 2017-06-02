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28-летний пскович повторно сел пьяным за руль

Ночью 1 июня в Пскове задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове полицейские остановили «БМВ». Выяснилось, что иномаркой управлял  28-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка. 

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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