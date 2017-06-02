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Их не знали в лицо: начался ПАИ-live c начальником службы пожаротушения (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Псковское агентство информации продолжает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», рассказывают об опасностях своей работы, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне жизни в погонах.

Новым героем проекта сегодня стал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко.Свои вопросы ему можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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