180 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после визита мошенницы

11:03, 02 июня 2017, ПАИ

180 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после визита мошенницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 июня около 13:00 в деревне Баландино Великолукского района в дом по улице Речной к 85-летней местной жительнице зашла неизвестная гражданка 40 лет и представилась социальным работником. Она сообщила, что, якобы, в связи с предстоящей денежной реформой требуется переписать номера денежных банкнот, которые будут заменены на новые купюры.

Женщина, ничего не подозревая, передала гостье свои сбережения в сумме 180 тысяч рублей. Незнакомка пересчитала деньги, запечатала их в конверт и вернула хозяйке. При этом заявила, чтобы та не открывала конверт до прихода почтальона, который должен будет доставить новые денежные знаки.

После ухода женщины пенсионерка все же решила открыть конверт. В нем она вместо своих денег обнаружила пачку билетов «банка приколов».

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» в ходе расследования выясняют все обстоятельства совершенного преступления.