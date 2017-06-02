Дмитрий Шахов удивлён некомпетентностью сотрудника Западного регионального управления жилищного обеспечения

12:17, 02 июня 2017, ПАИ

Жилищные права псковского военнослужащего восстановили после вмешательства уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова.

Как пояснили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена, военная прокуратура Псковского гарнизона согласилась с доводами уполномоченного по правам человека о допущенном нарушении жилищных прав семьи военнослужащего со стороны должностных лиц ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения». По итогам дополнительной проверки военной прокуратурой принесен протест, направленный на восстановление прав военнослужащего и членов его семьи по обеспечению постановки на учет для предоставления служебного жилья.

Как подчеркнул Дмитрий Шахов, он был крайне удивлен решением должностного лица ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения», который отказал семье военнослужащего Российской Армии в постановке на учет для получения служебного жилья.

«Я в своей практике не часто встречаюсь с такими решениями и действиями руководителей органов военного управления, которые не только путают между собой различные правовые нормы и не знают, как их применять, но еще и игнорируются приказы Министра обороны России – своего воинского начальника, - отметил омбудсмен. - Надеюсь, что всё разрешится без судебного разбирательства и руководство ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» приведет свои действия в соответствие с законом. В ином случае, я, как уполномоченный по правам человека, буду вынужден не только в суде оказать содействие членам семьи военнослужащего, но и буду ставить вопрос об увольнении таких некомпетентных руководителей военного учреждения, грубо нарушающих закон и права семьи младшего сержанта Вооруженных сил России. Необходимо напомнить таким руководителям, что в соответствии с законом военнослужащие находятся под особой защитой государства в связи с особым характером военной службы и ее роли в обществе».