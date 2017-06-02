Водитель УАЗа превысил скорость на дороге в Куньинском районе и вылетел в кювет

11:12, 02 июня 2017, ПАИ

1 июня в 10:40 в Куньинском районе на 4-м километре дороги Кадосно - Жижица 51-летний водитель автомашины УАЗ-390994 превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадал в аварии 28-летний пассажир УАЗа. Госпитализация ему не потребовалась.

Также стали известны подробности аварии, произошедшей в этот же день около 10:10 в Пскове на улице Коммунальной. Там на нерегулируемом пешеходном переходе автобус ПАЗ-32052, которым управлял 30-летний мужчина, сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую поместили в Псковскую областную клиническую больницу.

Других ДТП за минувшие сутки на дорогах региона не зарегистрировали. Были задержаны 4 нетрезвых водителя.