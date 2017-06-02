0
11:35
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
10:54
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
18:06
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
14:09
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове
08:25
Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
23:48
Два человека погибли на мосту 50-летия Октября в Пскове
16:00
В Псковской области ожидается усиление ветра
Еще новости
Происшествия

Водитель УАЗа превысил скорость на дороге в Куньинском районе и вылетел в кювет

1 июня в 10:40 в Куньинском районе на 4-м километре дороги Кадосно - Жижица 51-летний водитель автомашины УАЗ-390994 превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадал в аварии 28-летний пассажир УАЗа. Госпитализация ему не потребовалась.

Также стали известны подробности аварии, произошедшей в этот же день около 10:10 в Пскове на улице Коммунальной. Там на нерегулируемом пешеходном переходе автобус ПАЗ-32052, которым управлял 30-летний мужчина, сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшую поместили в Псковскую областную клиническую больницу.  

Других ДТП за минувшие сутки на дорогах региона не зарегистрировали. Были задержаны 4 нетрезвых водителя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
02 июня 2017
13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
02 июня 2017
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
01 июня 2017
Антитеррористические учения с использованием армейской авиации провели в Псковской области (ФОТО)
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове
01 июня 2017
Дерево упало на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове 1
Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
01 июня 2017
Выставлявший предупреждающие знаки рабочий погиб в результате ДТП на мосту в Пскове (ФОТО)
Два человека погибли на мосту 50-летия Октября в Пскове
31 мая 2017
Два человека погибли на мосту 50-летия Октября в Пскове 1
В Псковской области ожидается усиление ветра
31 мая 2017
В Псковской области ожидается усиление ветра
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе
31 мая 2017
Микроавтобус врезался в железобетонный блок в Пушкиногорском районе

Идет загрузка...