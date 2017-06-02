13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра

11:35, 02 июня 2017, ПАИ

13 деревьев упали в Пскове из-за сильного ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую служба города. Коммунальные службы Пскова продолжают устранять последствия, задействованы все силы и средства.

На улице Максима Горького, 9 распиловкой упавшей черемухи занимаются сотрудники «Службы благоустройства города». На улице Гражданской, 9 а и Труда, 22 ветром отломило крупный сук ивы, на Новоселов, 44 и в Кутузовском сквере упали тополя, на Новоселов, 52 - ольха, на Волкова, 3 - липа. В ЕДДС (055) продолжают поступать сообщения из разных микрорайонов города об угрозе падения деревьев. Специалисты УГХ незамедлительно выезжают на место для оценки ситуации и принятия мер.

В Управлении городского хозяйства отметили, что буквально за несколько дней до штормового предупреждения на Октябрьском проспекте был произведен аварийный снос 14 сухостойных деревьев, произраставших в непосредственной близости от проезжей части, что позволило избежать возникновения опасных ситуаций.

Отделом ЖКХ и муниципального жилищного надзора УГХ до муниципальных предприятий, управляющих организаций и подрядчиков, работающих по муниципальным контрактам, доведена информация о необходимости принять меры по уборке веток и деревьев, дополнительно проинструктировать аварийные бригады и службы, произвести дополнительное обследование деревьев на придомовых территориях.

По сообщениям псковского гидрометцентра в минувшие сутки усиления ветра достигали 17 м\с. «В ближайшие сутки заметного снижения скорости ветра не произойдет, мы прогнозируем порывы от 13-14 до 18 м\с, поэтому штормовое предупреждение снято не будет, вероятнее всего, до середины завтрашнего дня», - рассказала руководитель центра Тала Нещадимова.