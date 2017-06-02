Более 300 млн рублей задолжали жители Псковской области за капремонт

11:39, 02 июня 2017, ПАИ

Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Псковской области превысила 300 млн рублей. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Белов на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры с участием исполняющего полномочия губернатора Максима Жаворонкова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, Сергей Белов подчеркнул, что органы прокуратуры беспокоит ситуация с организацией и осуществлением капительного ремонта жилых домов. В частности, это вопросы имеющейся задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств, затягивание сроков проведения ремонта.

Прокурор также напомнил, что на территории Псковской области с 2013 года действует Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, завершится она 1 сентября текущего года. «В настоящее время реализация Программы находится на завершающем – четвертом этапе. Однако третий этап, который закончился в конце 2016 года, выполнен лишь на 80%», - отметил Сергей Белов.

Подробно на результатах проведенной проверки отчитался начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгений Шевченко. По его словам, в истекшем периоде 2017 года в ходе проверок выявлялись и пресекались нарушения закона на всех этапах процесса переселения граждан.

Так, в городе Великие Луки имелись случаи невключения в действующие программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных аварийными до 2012 года.

Кроме того, подчеркнул докладчик, в области допускались нарушения прав граждан при предоставлении жилых помещений, установлены факты несвоевременного выполнения органами местного самоуправления Плюсского и Новосокольнического районов своих обязательств по сносу аварийных домов. В целях понуждения органов местного самоуправления к принятию мер по ликвидации таких объектов жилищного фонда в суды направлены исковые заявления.

В Печорском районе строительно-монтажные работы по одному из домов произведены без получения разрешения на строительство, что повлекло невозможность его введения в эксплуатацию, сообщил Евгений Шевченко.

При организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заявил он, вскрывались случаи несвоевременной оплаты органами местного самоуправления взносов на капитальный ремонт за жилых помещения, находящиеся в муниципальной собственности, факты несвоевременного уведомления собственников помещений о начале капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и работ, их стоимости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта. «Распространены случаи бездействия Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области при необходимости принятия мер к подрядным организациям, нарушающим условия выполнения работ. Допускаются факты принятия выполненных работ с нарушением установленной процедуры», - проинформировал собравшихся докладчик.

Также на совещании заслушали некоторых горрайпрокуроров о причинах снижения эффективности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правоотношений.

По итогам заседания коллегии запланированы мероприятия, направленные на повышение эффективности работы всех заинтересованных ведомств и улучшение состояния законности.