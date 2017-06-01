Аркадий Мурылёв: Снижение количества плановых проверок бизнеса привело к увеличению числа внеплановых

12:58, 02 июня 2017, ПАИ

«Как и прогнозировалось ранее, снижение количества плановых проверок бизнеса повело за собой увеличение числа внеплановых проверок», - заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев на выездном заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и по противодействию коррупции в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате правозащитника, в доказательство существующей проблемы Аркадий Мурылёв привел пример организации внеплановых проверок Государственной инспекцией труда Псковской области. Он пояснил, что источником внеплановых проверок является Государственный комитет по труду и занятости населения Псковской области, точнее – информация, поступающая из комитета в адрес Государственной инспекции труда по Псковской области о непроведении специальной оценки условий труда в организациях.

«Первопричиной являются сведения, которые сам предприниматель подает в ФСС по форме 4, - сказал бизнес-омбудсмен. - Стоит отметить, что даже многие опытные бухгалтеры допускают ошибки в заполнении данной формы в силу различных обстоятельств, то есть не всегда в отношении проведенной специальной оценки условий труда информация является актуальной. Стоит ли говорить об индивидуальных предпринимателях, которые совмещают должность директора и бухгалтера?» В итоге, продолжил Аркадий Мурылёв, комитет, не проверяя информацию, полученную от ФСС, пересылает её в Инспекцию труда с формулировкой «провести проверочные мероприятия, так отсутствие специальной оценки условий труда влечет возникновение угрозы жизни и здоровья».

«В целом все верно и все действовали в рамках компетенции, при проведении документарных проверок даже согласование с органами прокуратуры не требуется, а на практике оказывается, что из-за невнимательности либо ошибки бухгалтера или других факторов организация терпит временные и другие издержки, выполняя требования контрольно-надзорного органа», - подчеркнул Аркадий Мурылёв.

По его словам, из анализа обращений и жалоб предпринимателей следует, что иногда контрольно-надзорные органы выходят за рамки предмета проверки, запрашивают излишние документы, надлежащим образом не уведомляют хозяйствующие субъекты о проведении проверки и о ее результатах. «Все доставляет предпринимателям множество неудобств и мешает стабильной деятельности», – заявил правозащитник.

По мнению уполномоченного, неправильно или ошибочно заполненная форма отчетности никак не может служить основанием для проведения внеплановой проверки, на это он и обратил внимание органов прокуроры. Кроме того, в целях разрешения данной проблемы Аркадий Мурылёв подготовил письма, в том числе, губернатору области.