Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня

13:10, 02 июня 2017, ПАИ

3 июня в 12:00 в Пскове на Завеличенском полигоне (на базе инфраструктуры дивизии) состоится бесплатный семинар по практической стрельбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель совета Федерации практической стрельбы Псковской области Андрей Вихарев.

С 12:00 до 13:30 состоятся теоретические занятия, затем между участниками семинара планируется провести дуэль. Для этого необходимо собрать 16 стрелков. С 50 метров из нарезного карабина «Сайга» им предстоит попасть по железным тарелкам размером 20 на 20 сантиметров Помимо точности попадания будет также учитываться скорость стрельбы.

«Практическая стрельба отличается от всех прочих тем, что упражнения, в основном, выполняются с перебежками, стрельба производится из неудобных положений. Просто стоять и стрелять уже немного надоело. Организаторы соревнований зачастую придумывают ухищрения, чтобы затруднить стрелку жизнь», - отметил Андрей Вихарев.

Возрастных и гендерных ограничений, подчеркнул он, для участия в семинаре нет, однако воспользоваться оружием смогут только те, кому исполнилось 18 лет.