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Общество

В микрорайоне Овсище для жителей новостроек появятся дополнительные парковочные места

В микрорайоне Овсище для жителей новостроек появятся дополнительные парковочные места, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

1 июня в микрорайоне прошел субботник. Инициатором стала одна из строительных фирм города. Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков понаблюдал за ходом мероприятия и высказал пожелания руководителю организации: дополнительно к запланированным работам разровнять поверхность пешеходной дорожки от дома на улице Ижорского батальона, 15 к продуктовому магазину. Депутат также пояснил, что вдоль дорожки уже установлены опоры уличного освещения и в дальнейшем на них появятся светильники. Для удобства жителей необходимо устранить неровности пешеходной зоны. Руководитель организации выразил готовность компании поучаствовать в благоустройстве дорожки в ближайшее время.

В ходе субботника коллектив организации выполнил уборку территории вокруг дома  №7 по улице Ижорского батальона, детской площадки и зеленой зоны до Чертова ручья. Русло ручья очистили от мусора и разрыхлили. Кроме того, на соседних участках сверх запланированного благоустройства фирма выполнила выравнивание грунта и подсыпку щебнем. Это существенно увеличит количество парковочных мест для жителей. Коллектив также осуществил сборку контейнерной площадки для мусора. У детского игрового комплекса планируется высадка большой ели с гарантией приживания, вокруг дома уже выполнено озеленение.

«Более 20 фирм, расположенных на территории 11 округа, проявляют социальную ответственность, оказывая помощь в благоустройстве отдельных территорий и поддерживая социальные учреждения округа», - отметили в пресс-службе.

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