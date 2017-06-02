В Новгородской области будут судить белоруса, участвовавшего в угоне BMW на дороге в Опочецком районе

12:46, 02 июня 2017, ПАИ

Старорусский районный суд Новгородской области рассмотрит уголовное дело в отношении 49-летнего гражданина Белоруссии - участника преступной группы, которая, в том числе, совершила угон на территории Псковской области.

Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ, по версии следствия, ночью 20 июля 2015 года мужчина вместе с другими участниками группы незаконно проник в один из частных домов в городе Старая Русса. Там злоумышленники связали хозяев и под угрозой применения оружия, рукояткой которого ударили хозяина, похитили находившиеся в доме вещи: алкогольную продукцию, мобильные телефоны, два телевизора и другие. Также они забрали припаркованный возле гаража автомобиль Kia Sorento. Общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Ночью 25 июля 2015 года злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, остановили автомобиль BMW X5 на дороге в Опочецком районе Псковской области, после чего с применением насилия похитили машину и имущество, находившееся в ней. Ущерб оценивается в сумму свыше 700 тыс. рублей.

Кроме того, получая от участника группы – сотрудника МО МВД России «Старорусский» сведения об уголовных делах, в том числе о подозреваемых, возбужденных по фактам краж денег с банковских карт граждан, гражданин Белоруссии обращался к ним, представляясь потерпевшим, и требовал вернуть похищенные деньги. Общая сумма причиненного 8 гражданам ущерба превысила 3 млн рублей.

В итоге в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (угон), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ (кража), пункту «а», «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), части 2 статьи 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное в целях совершения тяжкого преступления, организованной группой), пунктами «а», «б» части 4 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой), части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал в полном объеме, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. После вручения мужчине копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Старорусский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении других участников группы в настоящее время расследует Старорусский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области.