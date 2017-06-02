Сотрудники Росгвардии поздравили воспитанников псковского приюта

13:12, 02 июня 2017, ПАИ

Сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области посетили Социальный приют и поздравили воспитанников с Международным днем защиты детей и вручили подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомоства.

Дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи. Начальник штаба отдела подполковник Руслан Велиев выразил надежду, что подобные встречи станут регулярными. В свою очередь представители учреждения поблагодарили правоохранителей за заботу о детях.