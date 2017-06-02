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Общество

Сотрудники Росгвардии поздравили воспитанников псковского приюта

Сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области посетили Социальный приют и поздравили воспитанников с Международным днем защиты детей и вручили подарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомоства.

Дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи. Начальник штаба отдела подполковник Руслан Велиев выразил надежду, что подобные встречи станут регулярными. В свою очередь представители учреждения поблагодарили правоохранителей за заботу о детях.

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