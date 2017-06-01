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Экономика

На 14 июня назначены публичные слушания по исполнению бюджета Псковской области в 2016 году

На 14 июня назначены публичные слушания по проекту закона «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год». Они пройдут в Пскове в малом зале здания администрации региона (улица Некрасова, 24) и начнутся в 16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Проект закона опубликован на Официальном портале органов государственной власти Псковской области в разделе «Документы», подразделе «Проекты документов». Также в разделе «Документы» размещён регламент проведения публичных слушаний, определяющий порядок регистрации участников, организации и проведения мероприятия.

Замечания и предложения по проекту закона «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год» можно направлять в Государственное финансовое управление Псковской области до 11 июня по адресу: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок 8(8112) 29-99-23.

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