По подозрению в ограблении магазина в Пскове задержаны три жителя Ленинградской области

13:30, 02 июня 2017, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову по подозрению в крупной краже из магазина задержали трёх жителей Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 6 апреля в один из магазинов по улице Николая Васильева в Пскове, взломав дверь, проникли неизвестные. Они похитили четыре снегоболотохода и мотоцикл. Погрузили технику в свой автофургон и скрылись. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных сотрудниками УМВД России по городу Пскову оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны на территории Ленинградской области.

Ими оказались трое безработных местных жителей средних лет. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.