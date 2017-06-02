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По подозрению в ограблении магазина в Пскове задержаны три жителя Ленинградской области

Сотрудники  уголовного розыска УМВД России по городу Пскову по подозрению в крупной краже из магазина задержали трёх жителей Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 6 апреля в один из магазинов по улице Николая Васильева в Пскове, взломав дверь, проникли  неизвестные. Они похитили   четыре  снегоболотохода и мотоцикл. Погрузили  технику в свой автофургон и скрылись. По предварительным данным, причиненный ущерб  превысил миллион рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных  сотрудниками   УМВД России по городу Пскову оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые  установлены  и задержаны  на территории Ленинградской области.

Ими оказались трое безработных местных жителей средних лет. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

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