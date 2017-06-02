Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере

14:06, 02 июня 2017, ПАИ

Условное возгорание на пассажирском судне ликвидировали пожарные на учениях в Псковском озере в районе Талабских островов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу учений, от капитана прогулочного катера поступило сообщение, о том, что на удалении 250-300 метров от острова Залита на борту судна возник пожар, началась паника среди пассажиров, катер потерял ход, затруднено управление, в результате пожара создалось большое задымление служебных помещений и палубы, экипаж пытается своими силами ликвидировать последствия аварии, отдыхающие вплавь пытаются спастись и добраться до берега. Обстановка осложнялась усилением ветра и сильным волнением на озере.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области









К месту происшествия направились необходимые силы и средства: катера аварийно-спасательной службы области, в том числе с мотопомпой для тушения пожара, водолазная группа, а также катер береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. В готовности к оказанию помощи и тушению условного пожара находилась добровольная пожарная команда острова Залита и местные жители.

Условное возгорание на борту катера было ликвидировано, трёх пострадавших дежурно-спасательная группа доставила на берег, где им оказали первую помощь. Затем пострадавших доставили в лечебные учреждения. Водолазная группа поисково-спасательного отряда Пскова извлекла тела условно утонувших.

В результате учений действия привлекаемых взаимодействующих сил и средств при отработке практических вводных получили оценку «хорошо».