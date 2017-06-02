Фиалки из Нидерландов уничтожены в Псковской области из-за обнаруженного в них вредителя

13:45, 02 июня 2017, ПАИ

Специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в МАПП Бурачки (Себежский район) запретили к ввозу на территорию страны часть партии срезов цветов и горшечных растений. В частности, не пропустили четыре узамбарских фиалки в горшках, выращенных в Нидерландах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Причиной запрета стало обнаружение карантинного объекта – трипса западного (калифорнийского) цветочного (Frankliniella occidentalis Perg.), идентифицированного в отобранных образцах в ходе лабораторных исследований в ФБГУ «Тверская МВЛ».

Отметим, что данный вредитель способен питаться на 244 видах растений из 62 семейств и, в равной степени, опасен как для овощных культур, так и для декоративных растений. Особую опасность представляет тем, что является активным переносчиком вирусов — возбудителей опасных болезней растений. Высокая вредоносность западного цветочного трипса обуславливается высокой скоростью роста популяции, скрытным образом жизни и высоким уровнем устойчивости к применяемым пестицидам.

Зараженная часть груза изъята и уничтожена.