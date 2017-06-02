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Общество

Псковская областная библиотека проведёт программу для школьных лагерей «Летнее чтение. Сезон 5»

В июне Псковская областная библиотека проведёт познавательные, развлекательные и интерактивные программы для летних школьных лагерей Пскова из цикла мероприятий «Летнее чтение. Сезон 5». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

5 июня в 11:00 в Псковской областной научной библиотеке начнётся литературно-художественная программа «Знакомый незнакомый Пушкин» (конференц-зал, 2 этаж) и информационно-познавательная программа «Два капризных ребенка. Корней Иванович Чуковский и Самуил Яковлевич Маршак» (зал гуманитарной литературы, 3 этаж). Все мероприятия проводятся бесплатно.

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина проводит на выставку новых художественных, познавательных и энциклопедических изданий для детей «Спешите прочитать». В отделе искусств работает художественная выставка «Приют спокойствия, трудов и вдохновения», подготовленная совместно с мемориальным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское». В экспозиции представлены работы участников областного детского конкурса, выполненные в разных техниках: масло, акварель, графика и других. Подведение итогов областного детского конкурса рисунков к Пушкинскому дню России пройдет 6 июня в 14:00. Вход свободный.

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