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Культура

Две выставки с разницей в час открылись в Пушкинском заповеднике

Одну за другой, с разницей всего в час, две выставки открылись 2 июня в рамках LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в мемориальной усадьбе Пушкиных в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева, первая из них — фондовая экспозиция рисунков, акварелей и офортов выдающегося русского графика Василия Звонцова «Для деревенской тишины» — к 200-летию первого приезда Пушкина в родовое имение в 1817 году, по окончании Царскосельского лицея и к 100-летию со дня рождения художника, который сам себя называл «придворным художником здешней усадьбы». Экспозиция развёрнута в выставочном зале Михайловского («Льняной амбар»), включает в себя чуть более 30 графических произведений Звонцова, книги, фотоматериалы. Церемонию открытия совместили с презентацией музыкально-литературной композиции «Как у вас, в Михайловском?», основанной на материалах переписки Василия Звонцова с его другом, первым послевоенным директором Пушкинского Заповедника Семёном Гейченко. Выставка «Для деревенской тишины…» будет работать в Пушкинском заповеднике и по окончании LI Пушкинского праздника поэзии, до 18 июля.

Вторая праздничная выставка — презентация раритета из собрания Псковского музея-заповедника. Гостям дома-музея поэта в Михайловском представили отпечатанный в 1812 году учебник «Первыя основания французскаго языка или Новая грамматика: В пользу российскаго юношества…». Автор пособия — Давид Будри, младший брат выдающегося деятеля Французской революции Жана-Поля Марата, вынужденный сменить фамилию из-за того, что «в России её сочли неудобной…» Известно, что он был одним из любимых педагогов пушкинского лицейского выпуска и, вероятно, что первые уроки французского в Лицее шли именно по этой книге. Учебник из библиотеки Николая Петровича Яхонтова — младшего соученика Пушкина по Лицею — в Михайловском представила научный сотрудник Псковского музея-заповедника Светлана Волкова.

Выставка одного предмета в Михайловском после праздника поэзии будет открыта не долго: только до 12 июня, уточнила Лидия Токарева.

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