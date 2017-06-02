14 июня для детей из школьных лагерей Пскова состоится спортивный праздник

14:58, 02 июня 2017, ПАИ

14 июня в 10:30 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоится открытие спортивного праздника «Фестиваль активного отдыха». В нём примут участие дети, находящиеся в школьных оздоровительных лагерях города с дневным пребыванием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В программе фестиваля – соревнования команд в народный мяч, прыжки через скакалку, весёлая эстафета, ориентирование-лабиринт, дартс. В последних двух видах предусмотрено личное первенство, в остальных – командное соревнование, в составе команды должно быть 10 человек - учащиеся 2-4-х классов. Все участники соревнований получат грамоты, победители будут награждены призами.

Организатором мероприятия является депутат Псковского областного Собрания, координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Юрий Сорокин при поддержке Управления образования администрации города.