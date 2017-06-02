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Общество

9 июня на парковке «Империала» состоится детский праздник

9 июня в 16:00 на парковке у гипермаркета «Империал» состоится детский праздник. Его организуют спортивный клуб «С-Фитнес» и торговый комплекс.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на празднике запланированы выступления инструкторов клуба, вокальные и танцевальные номера, массовая зарядка, конкурсы от детской комнаты «Бабушкины сказки», эстафеты, выступление коллектива Dance Family.

Гостей праздника ожидают подарки от «Империала», приз от химчистки-прачечной «Весна» - электромотоцикл.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 55-77-75.

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