9 июня на парковке «Империала» состоится детский праздник
9 июня в 16:00 на парковке у гипермаркета «Империал» состоится детский праздник. Его организуют спортивный клуб «С-Фитнес» и торговый комплекс.
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на празднике запланированы выступления инструкторов клуба, вокальные и танцевальные номера, массовая зарядка, конкурсы от детской комнаты «Бабушкины сказки», эстафеты, выступление коллектива Dance Family.
Гостей праздника ожидают подарки от «Империала», приз от химчистки-прачечной «Весна» - электромотоцикл.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 55-77-75.