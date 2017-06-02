Дмитрий Дюжев отрепетировал «Евгения Онегина» с Псковским симфоническим оркестром (ФОТОРЕПОРТАЖ)
1 июня в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась репетиция Псковского симфонического оркестра с актером Дмитрием Дюжевым моноспектакля «Евгений Онегин». Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, сегодня, 2 июня, в день открытия 51-го Пушкинского праздника поэзии, этот спектакль представят в Научно-культурном центре в посёлке Пушкинские Горы.
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
Добавим, что главный дирижёр Псковского симфонического оркестра - Эдуард Банько.