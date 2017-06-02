Бесплатную экскурсию, посвященную семейным ценностям средневековых псковичей, организует Молодёжный центр Пскова

14:42, 02 июня 2017, ПАИ

9 июня городской Молодёжный центр приглашает на бесплатную экскурсию «Быт, культура, традиции и семейные ценности в средневековом Пскове». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

Экскурсия состоится в рамках VIII Всероссийских Александро-Невских чтений, которые пройдут 8 и 9 июня. Основная тема чтений: «От Александра Невского до наших дней: уроки истории»

Запись на экскурсию ведется в официальной группе Молодежного центра Пскова в социальной сети «ВКонтакте». Количество мест ограничено. Справки по телефону 8 (911) 351 15 01.