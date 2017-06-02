Александр Захаров: Пилоты аэростатов – по-хорошему сумасшедшие люди

15:07, 02 июня 2017, ПАИ

В июне Великие Луки примут у себя в гостях 22-ю Международную встречу воздухоплавателей. 44 пилота поднимут в небо свои аэростаты, чтобы побороться за главные призы соревнований и подарить жителям города незабываемые эмоции. Немногие из тех, кто с земли наблюдает за красивыми полетами потомков Монгольфье, знают, что каждый старт зависит не только от пилотов, но и целой команды специалистов, отвечающих за метеорологические условия, безопасность, использование воздушного пространства. Среди таких людей – руководитель полетов Александр Захаров, который рассказал balloon-cup.ru о своей работе на встрече воздухоплавателей.

– Александр, расскажите, как давно вы связаны с воздухоплаванием, каким образом попали в эту сферу?

– Сам я не летаю на аэростатах. Я в прошлом военный летчик. В Великих Луках служил в Управлении воздушным движением. Потом вышел на пенсию, съездил в Архангельск и переучился на диспетчера. В 2016 году меня пригласили на Международную встречу воздухоплавателей в качестве руководителя полетов. Я согласился, ведь небо – это моя любовь. Впрочем, как и любого человека, который решился связать с ним свою жизнь. В среде великолукских воздухоплавателей у меня много знакомых. Общаемся давно, знаем друг друга.

– В чем заключается работа руководителя полетов?

– Сейчас мы принимаем и обрабатываем заявки, запрашиваем разрешение на использование воздушного пространства, издаем предупреждения о том, что с такого-то по такой-то период будут соревнования у воздухоплавателей, чтобы пролетающие над этой территории борты были об этом осведомлены. Во время соревнований, за день до каждого старта, мы запрашиваем разрешение на использование воздушного пространства, даем расписание полетов. Также мы выезжаем с воздухоплавателями и офицером по безопасности на место, чтобы проконтролировать ситуацию, ведь воздухоплавание – довольно опасный вид спорта.

– С какими трудностями приходится сталкиваться во время соревнований?

– Все форс-мажорные ситуации связаны в основном с погодой. Как и во всей авиации, она является одним из наиболее важных аспектов для осуществления безопасных полетов. Дожди, грозы, сильный ветер – основания для того, чтобы отложить старт. Есть такая поговорка: мужество пилота состоит в том, чтобы отказаться от полета. В плохую погоду, конечно.

– Чем запомнилась вам прошлогодняя встреча?

– Одного какого-то определенного момента назвать не могу, ведь все что происходит во время встречи воздухоплавателей – праздник. Меня очень поражают именно пилоты аэростатов – очень отчаянные и по-хорошему сумасшедшие люди. Романтики, которые живут небом. Они постоянно находятся в движении, просыпаются в три утра, чтобы уже в четыре совершить спортивный полет. Эта увлеченность достойна уважения.

– Чего ожидаете от 22-й Международной встречи воздухоплавателей?

– Ожидаю только положительных эмоций. Очень надеюсь, что погода не подведет. А то мы уже смеемся: чем ближе к встрече, тем активнее идут дожди. Тем не менее, я думаю, все сложится, как всегда, встреча пройдет на высшем уровне. Зрителям я хочу пожелать ярких, зрелищных моментов, настоящего праздника. Пилотам же – отсутствия форс-мажорных ситуаций и успеха в выполнении поставленных задач.

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й кубок города Великие Луки.