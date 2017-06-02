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Общество

Из-за неблагоприятного погодного прогноза «Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятным прогнозом на ближайшее время филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» перешёл на работу в режиме повышенной готовности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики предпринимают дополнительные меры для минимизации возможных последствий непогоды и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. В «Псковэнерго» организовано дополнительное дежурство оперативного персонала, приведены в готовность мобильные бригады, проводится учащённый контроль работы электросетевого оборудования, в целях повышения надёжности электроснабжения введены в работу объекты, выведенные ранее в плановый ремонт. Несмотря на сильные порывы ветра в настоящее время энергетикам удаётся не допустить повреждений системообразующих линий и массовых отключений потребителей.

На предприятии работает оперативный штаб под руководством первого заместителя директора – главного инженера «Псковэнерго» Андрея Кузьмина. Оперативные штабы также работают во всех производственных отделениях. Налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и подрядными организациями.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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