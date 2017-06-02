Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)

16:53, 02 июня 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает серию интервью со знаковыми «силовиками» Псковской области. В рамках проекта «Их не знали в лицо» в прямом эфире ПАИ-live люди, «чья служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна», рассказывают об опасностях своей работы, о командировках в горячие точки, о бытовой стороне жизни в погонах.

2 июня героем проекта стал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко. Он рассказал, дотягиваются ли лестницы псковских пожарных до 18 этажа, когда огонь на пожарах будут тушить роботы, что делают пожарные, когда ничего не тушат, и почему начальство не наказывает их за грязную спецодежду.