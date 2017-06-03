В Троицкую субботу для псковичей организованы дополнительные автобусы на кладбища

10:41, 03 июня 2017, ПАИ

3 июня, в Троицкую родительскую субботу, в Пскове будут организованы дополнительные автобусы для проезда на кладбища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сегодня и 4 июня, в день Святой Троицы, будут дополнительно курсировать автобусы по маршруту «Площадь Ленина - Орлецы-2» в период с 9:00 до 15:00 с интервалом движения 8-15 минут. Также будет организован заезд автобуса № 9 на кладбище «Белый Мох». Рейсы от вокзала — 10:05, 11:05, 12:20, 13:20, от кладбища — 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

Кроме того, 4 июня автобус № 9 будет заезжать на кладбище «Белый Мох» по расписанию от вокзала — в 9:45, 19:45, 12:00, 13:00, отправление от кладбища — в 10:15, 11:15, 12:30 и 13:30.

По решению перевозчика льготы и месячные проездные билеты не действительны на дополнительных рейсах.

Отметим, 3 и 10 июня движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня, 4, 11 и 12 июня - в режиме воскресного дня.

Также, как рассказали в отделе благоустройства Управления городского хозяйства, дополнительные контейнеры для сбора мусора будут выставлены на территории кладбищ: «Иоанна Богослова», «Дмитриевском», «Мироносецком», «Бутырском», «Орлецы-1», «Орлецы-2», «Орлецы-3».