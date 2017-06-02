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Общество

Умерших родителей поминают сегодня православные

3 июня, в Троицкую родительскую субботу, в православном мире поминают усопших, пишет сalend.ru.

Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы.

Церковь призывает в эту субботу совершать поминовение, чтобы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ от века усопших, и просит о собрании всех в Царство Христово, молясь «упокоить души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят тя, Господи, ниже сущие во аде исповедания дерзнут принести тебе, но мы, живые благословим тя и молим, и очистительныя молитвы и жертвы приносим тебе о душах их».

Во всех храмах сегодня совершаются заупокойные литургии и панихиды. Здесь можно заказать поминовение имен усопших на литургии, которое совершается священнослужителями в алтаре, когда из просфоры вынимаются частицы, а затем погружаются в чашу с телом и кровью Христовой. В этот момент читается молитва: «Омой, Господи, грехи здесь поминавшихся честною твоею кровию, молитвами святых твоих».

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