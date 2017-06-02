Станислав Самойленко: Я вырос под пожарной машиной

15:48, 02 июня 2017, ПАИ

Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко в эфире проекта ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня рассказал о том, как, что став пожарным, пошёл по стопам отца.

«У меня отец был пожарным, окончил училище и был направлен в Псков на службу. Мы жили в общежитии при пожарной части, так что всё моё детство прошло в пожарной части, я рос под пожарной машиной, - рассказал Станислав Самойленко. - Мама не хотела, чтобы я шёл по стопам отца».

После школы он поступил в гражданский вуз, но когда его окончил, понял, что призвание – быть пожарным.

Станислав Самойленко отметил, что начал службу с должности инспектора госпожнадзора, дознавателя. «Но хотелось тушить пожары, поэтому заочно поступил в университет. После этого пришёл на службу начальником дежурной смены», - добавил он.