0
16:56
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
16:53
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
15:07
Александр Захаров: Пилоты аэростатов – по-хорошему сумасшедшие люди
14:06
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
13:10
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
11:47
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером
10:54
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Еще новости
Общество

О приметах псковских пожарных рассказал Станислав Самойленко

О приметах псковских пожарных рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко в эфире проекта ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня.

Так, считается, что если на дежурство пожарный надел новую или постиранную форму, то в этот день точно отправится на пожар. «Мы, конечно, за это спрашиваем: почему форма грязная или рваная, но иногда и закрываем глаза», - отметил Станислав Самойленко.

По его словам, в других частях есть ещё примета не мыть маячки на машине, не чистить обувь, чтобы не было пожаров в  смену. «Но это, наверно, чтобы не мыть чего-то», - пошутил гость ПАИ-live.

Он также рассказал, что по нормативам пожарный должен успеть одеться в «боевую форму» за 21 секунду, а сбор и выезд команды по тревоге не должен занимать больше минуты. Поэтому пожарные спят в одежде. «Есть пословица: пожарный спит, страна богатеет, но нам, на самом деле, спать некогда», - добавил начальник службы пожаротушения.

Станислав Самойленко также объяснил разницу между словами «пожарник» и «пожарный». «Пожарник – это погорелец, а пожарный - тот, кто тушит», - уточнил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковским пожарным приходится ругаться с водителями, не уступающими им дорогу Станислав Самойленко: По медицинским требованиям, пожарные должны быть как космонавты Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО) Псковские пожарные ждут роботов О приметах псковских пожарных рассказал Станислав Самойленко Станислав Самойленко: Я вырос под пожарной машиной Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30 «Их не знали в лицо»: командир псковского ОМОНа Дмитрий Салихов Особое назначение Дмитрия Салихова: ПАИ-live c командиром псковского ОМОНа (ВИДЕО) Командир псковского ОМОНа: Служебные романы в отряде были, я этому не противлюсь
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
02 июня 2017
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
02 июня 2017
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
02 июня 2017
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером
02 июня 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером 3
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
02 июня 2017
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
02 июня 2017
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву
02 июня 2017
Псковский митрополит ответил богослову Андрею Кураеву 2

Идет загрузка...