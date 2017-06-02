О приметах псковских пожарных рассказал Станислав Самойленко

16:22, 02 июня 2017, ПАИ

О приметах псковских пожарных рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко в эфире проекта ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня.

Так, считается, что если на дежурство пожарный надел новую или постиранную форму, то в этот день точно отправится на пожар. «Мы, конечно, за это спрашиваем: почему форма грязная или рваная, но иногда и закрываем глаза», - отметил Станислав Самойленко.

По его словам, в других частях есть ещё примета не мыть маячки на машине, не чистить обувь, чтобы не было пожаров в смену. «Но это, наверно, чтобы не мыть чего-то», - пошутил гость ПАИ-live.

Он также рассказал, что по нормативам пожарный должен успеть одеться в «боевую форму» за 21 секунду, а сбор и выезд команды по тревоге не должен занимать больше минуты. Поэтому пожарные спят в одежде. «Есть пословица: пожарный спит, страна богатеет, но нам, на самом деле, спать некогда», - добавил начальник службы пожаротушения.

Станислав Самойленко также объяснил разницу между словами «пожарник» и «пожарный». «Пожарник – это погорелец, а пожарный - тот, кто тушит», - уточнил он.