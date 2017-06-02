0
21:49
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
20:34
Не про любовь
16:56
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
16:53
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
15:07
Александр Захаров: Пилоты аэростатов – по-хорошему сумасшедшие люди
14:06
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
13:10
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
Еще новости
Общество

Начинать посев льна советует народный календарь

3 июня по народному календарю наступил Оленин день, пишет сalend.ru.

В этот день чтят память святой Елены, жившей в III-IV веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Пожилые люди собирали с каждой женщины в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужчина, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки.

По другому обычаю, сеяльщик должен был подкинуть печеные яйца как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла женщина, то она раздевалась донага — в расчете, что лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».

В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, несла его на огород, бросала на гряду и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот плести косы в этот день не следовало. Девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Также в Оленин день судили о погоде. Если он был дождливым, то ждали ненастную осень. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
02 июня 2017
Противопожарный рейд проведён в невельской деревне Козлово
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
02 июня 2017
Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
02 июня 2017
Их не знали в лицо. Пламенный привет Станислава Самойленко (ВИДЕО)
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
02 июня 2017
Учения по тушению пожара на пассажирском катере прошли в Псковском озере
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
02 июня 2017
Бесплатный семинар по практической стрельбе проведут для псковичей 3 июня
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером
02 июня 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Креативные коммунальщики заделали дыру в крыше рекламным баннером 3
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
02 июня 2017
Их не знали в лицо: «Пламенный» ПАИ-live начнется в 14:30
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике
02 июня 2017
Выпускники школ Пскова сдают ЕГЭ по профильной математике

Идет загрузка...