Начинать посев льна советует народный календарь

09:00, 03 июня 2017, ПАИ

3 июня по народному календарю наступил Оленин день, пишет сalend.ru.

В этот день чтят память святой Елены, жившей в III-IV веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. Пожилые люди собирали с каждой женщины в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужчина, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки.

По другому обычаю, сеяльщик должен был подкинуть печеные яйца как можно выше — на высокий рост льна. Если же лен сеяла женщина, то она раздевалась донага — в расчете, что лен сжалится над ней и подумает: «Какая бедная женщина — у нее даже рубашки нет, нужно ей помочь».

В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) — льны, Константину — огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, несла его на огород, бросала на гряду и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот плести косы в этот день не следовало. Девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Также в Оленин день судили о погоде. Если он был дождливым, то ждали ненастную осень. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.