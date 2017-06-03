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Общество

Международный день очистки водоёмов проводится 3 июня

3 июня отмечается Международный день очистки водоёмов, пишет сalend.ru.

Главное событие этого дня – масштабный субботник. Он с 1995 года проводится во многих странах мира под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов (Professional Association of Diving Instructors). Представительство PADI действует и в России.

На территории России Международный день очистки водоёмов появился на восемь лет позже, чем во всём мире, – в 2003 году. Изменилась и дата его проведения. За границей мероприятие проходит в начале осени, а в России, где во многих регионах климатические условия более суровые, – в первые выходные июня.

Основные идейные вдохновители, организаторы и участники «праздничных мероприятий» Международного дня очистки водоёмов в России – дайверы. В этот день региональные клубы подводного плавания выезжают на местные водоемы, чтобы очистить берега и дно. В ряде городов такие мероприятия проходят при поддержке местных администраций (которые, например, организуют вывоз мусора). Участие в Дне очистки водоёмов является добровольным.

Для того, чтобы поддержать в людях спортивный азарт и придать субботнику дух праздника, во время очистных работ обычно организуют соревнования между командами.

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