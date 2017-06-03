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Общество

Массовая зарядка начнётся в Пскове в полдень

3 июня в 12:00 в Пскове на воркаут-площадке на улице Западной, 12 начнется городская массовая зарядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы из молодёжного движения «Здоровое поколение».

В программе: танцевальная зарядка, кроссфит и функциональный тренинг. Тренировки проведут лучшие инструкторы Пскова.

Также состоятся показательные выступления мастеров воркаута и воспитанников танцевального коллектива «Fresh».

Кроме того, планируется открытие нового спортивного комплекса, который дополнит уже установленную по этому адресу площадку для воркаута. 
 

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