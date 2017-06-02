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Общество

Станислав Самойленко: По медицинским требованиям, пожарные должны быть как космонавты

«По медицинским требованиям, пожарные должны быть как космонавты», - заявил  заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко в эфире проекта ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня.

Он отметил, что у пожарных должна быть и хорошая физическая форма, и психологическая выдержка.  «У нас мужики работают крепкие: и психологически, и физически», - подчеркнул Станислав Самойленко. Он добавил, что в Псковской области среди пожарных женщин нет, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга. «Но куда им, женщинам, - это мужская работа,  и физически, и морально», - уверен начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

Он также рассказал, что подготовка работников пожарной охраны ведётся постоянно. Старшего начальствующего состава, например, рас в месяц проводятся занятия в подразделениях, учения, кроме того, они обучаются в Школе повышения оперативного мастерства.  В остальное же время они сами организуют занятия для младшего состава, на которые ежедневно отводится 3-4 часа.

«Весь день у пожарного жёстко расписан, - отметил гость эфира. - Дежурство начинается с 8 утра: люди проверяют снаряжение, дыхательные аппараты, начальник части доводит обстановку. После этого начинается смена караулов. Далее  3-4 часа занятий – это теория и практика, отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке, либо маленькая задачка по тушению условного пожара, или изучение здание. После обеда проходит обслуживание или ремонт техники, хозяйственные работы в части. Если поступает вызов, то всё бросают и выезжают».

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