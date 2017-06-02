Два правила пожарных озвучил гость ПАИ-live

17:14, 02 июня 2017, ПАИ

Заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко в эфире проекта ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня обозначил два главных правила пожарных.

«Первое дело - спасай людей, второе – помни о воде, без воды никуда», - подчеркнул Станислав Самойленко. Он также отметил, что все документы, приказы, которых придерживаются пожарные, написаны кровью.

По его словам, при массовом спасении людей на пожаре, в первую очередь, спасают женщин и детей, потом мужчин. «Но спасаем всех, независимо от статуса», - заверил гость эфира.

Он также отметил, что безопасность огнеборцев на пожаре зависит от них самих. «Есть много нюансов, существует целый приказ по охране труда и технике безопасности, где всё прописано, но в каждом пожаре есть своя особенность, где-то надо действовать и по ситуации», - добавил Станислав Самойленко.