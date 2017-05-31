Популярные тайские интернет магазины

16:03, 02 июня 2017, ПАИ

В древнем Королевстве Сиам людям были известны секреты красоты и здоровья. По сей день товары из Таиланда пользуются бешеной популярностью. Раньше они доставлялись по морю, а в эпоху технического прогресса все проще – теперь все самое интересное и желанное можно заказать в интернет магазине.

Как выбрать магазин в интернете?

При выборе магазина следует учесть несколько факторов:

1) Репутация. Тщательно изучите отзывы о магазине, причем отличить фиктивный отзыв или нет – легко. Просто проверьте аккаунт людей, которые оставили свое мнение. А можно и задать им интересующие вас вопросы.

2) Сервис. Если на сайте имеется множество контактов, по которым вы можете связаться с менеджерами – отбросьте сомнения, перед вами достойный магазин.

3) Гарантии. Ознакомьтесь с дополнительными гарантиями, которые предоставляет магазин в случае каких либо недоразумений. Если вам идут на встречу и готовы с удовольствием рассмотреть любое обращение – не опасайтесь, люди действительно ведут серьезный бизнес.

Проверенный магазин тайских товаров

На просторах интернета множество сайтов предлагают стать посредниками между вами и поставщиками тайских товаров. Руководствуясь инструкцией выше, рассмотрим популярный интернет магазин ИМТаиланд.

Как на самом сайте, так и на сторонних ресурсах магазин имеет положительную репутацию – качество товара не «хромает», менеджер всегда на связи, доброжелательное отношение и оперативность – на высоком уровне.

Интернет магазин работает по 100% предоплате – в Таиланде нет услуги наложенного платежа. Сумма минимального заказа всего 1000 руб с учетом доставки – этот факт еще больше внушает доверия. Люди готовы оказать вам услугу и за мелкий заказ.

Оплатить товар можно всеми удобными способами. После оплаты в течение 3-5 дней формируется ваша посылка. Сроки доставки зависят, конечно, от Почты России. Что приятно, покупателю предоставляется трек-код, по которому можно отследить посылку.

Магазин дает четкие гарантии в случае возникновения проблем. Предусмотрен даже возврат товара – по всем правилам торговли, конечно. Пересылка оплачивается покупателем, желающим вернуть товар. Помните! БАДы, косметическая продукция и продукты питания возврату и обмену не подлежат.

Ассортимент магазина очень широк. Знаменитые тайские таблетки, чаи. Зубные пасты, бальзамы и целый «арсенал» средств по уходу. Изюминка интернет магазина ИМТаиланд – средства для похудения. Магазин работает с проверенными поставщиками, потому в качестве продукции можете быть уверены. Цены на уникальные товары из Таиланда очень привлекательные.

Для тех, кто желает попробовать натуральное кокосовое масло или прикупить что-то, что имеется только в «стане улыбок», магазин http://imthailand.ru/ – просто находка. Исполните свою мечту в один клик!