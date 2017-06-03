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Общество

«Семейный марш» стартовал в Пскове

3 июня в Пскове продолжаются мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в 9:00 начался «Семейный марш». В связи с этим с 9:20 до 10:30 будет ограничено движение транспорта по маршруту площадь Ленина — улица Советская — Октябрьская площадь — Октябрьский проспект. 

В 10:00 состоится концерт «Вместе на одной сцене» в «Зеленом театре», который организует общественная организация «Дети - Наше будущее». Затем запланирован концерт «Город Детства» с участием творческих, спортивных коллективов и клубов. Далее псковичам и гостям города будет представлен концерт фестиваля «Добрый Псков - Город культур», который и закончит дневную часть программы.

Развлекательные интерактивные площадки в Летнем и Ботаническом садах начнут работать в 11:00.

Завершится праздник 3 июня в 17:00 концертом «Добрый РОК-Городу ДЕТСТВА» с участием музыкальных коллективов из городов Северо-Запада России. Откроет его группа из Великих Лук PPS и финалистка проекта «Голос Дети» Аня Мошкорина.

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