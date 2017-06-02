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Общество

Обгоревшую машину со свиным шпиком для Украины развернули на границе в Псковской области

Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Псковской областям 31 мая в МАПП Бурачки (Себежский район) приостановили движение автотранспортного средства,  перемещавшего на  Украину свиной шпик. Этот продукт был изготовлен в Нидерландах, груз занимал 22 паллета и весил 21,020 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар сопровождался ветеринарным сертификатом Нидерландов на свинину, предназначенную  для импорта на Украину.

Причиной приостановления движения товара стало нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки и хранения мясосырья. Вследствие возгорания 29 апреля  транспортного средства был поврежден грузовой отсек (сквозная дыра, свисают куски обшивки), оказалось повреждено холодильное оборудование. На момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в грузовом отсеке автотранспортного средства соответствовала температуре окружающей среды  - + 18 градусов.

«В грузовом отсеке транспортного средства выявлен товар «шпик свиной» спрессованный в брикеты, обтянутые полиэтиленовой пленкой синего цвета, брикеты уложены на деревянные паллеты, обтянутые полиэтиленовой пленкой. В результате пожара упаковочная пленка паллет и верхних брикетов оплавлена, со следами копоти. Упаковка брикетов с товаром повреждена, товар оплавлен, загрязнен копотью. Присутствует запах разлагающегося товара и стойкий запах гари. Маркировочная этикетка в доступной части груза на блоках и паллетах при проведении ветеринарно-санитарного досмотра не выявлена», - отметили в пресс-службе.

1 июня транзит этой машины с грузом по таможенной территории Евразийского экономического союза был запрещен, оформлен  акт о возврате товара. Автомобиль со шпиком вернули на сопредельную территорию.

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