Псковским пожарным приходится ругаться с водителями, не уступающими им дорогу

18:03, 02 июня 2017, ПАИ

Вопрос беспрепятственного проезда пожарной техники к месту происшествия был поднят во время эфира ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня.

«Проблем хватает, проводим профилактические рейды вместе с ГИБДД. Есть факты, когда водители не пропускают спецтехнику. Мы ругаемся. Стараемся прибыть в максимально короткий период к месту происшествия», - рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко. По его словам, разбирательства по поводу пропуска водителями пожарной техники проходят, но в ходе рейдов, поскольку во время поездки к месту происшествия на это у пожарных нет времени.

Отвечая на вопрос, как обстоят дела с проездом во дворах, Станислав Самойленко сказал: «Дежурный караул у нас 2-3 машины. Одна машина поменьше. Во двор она, как правило, заезжает. Вторая находится на въезде. Существует большая проблема для автолестниц, потому что для них нужна площадка, чтобы развернутся. Если во двор не въехать, то машина остаётся на въезде, и тянем магистральную линию».

Что касается перекрывающих проезд припаркованных машин, то гость эфира сказал: «Остаётся только надеяться на сознательность граждан».