В октябре Псков примет координационный совет Союза представительных органов муниципальных образований

16:44, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня глава Пскова, заместитель председателя координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации по городам Северо-Западной части РФ, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Иван Цецерский выступил с содокладом на заседании корсовета в Перми.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, темой выступления стало взаимодействие представительных органов муниципальных образований с законодательными органами субъектов Российской Федерации и Государственной думой Российской Федерации.

«Большое количество вопросов местного значения в Пскове решается благодаря тесному взаимодействию депутатов Псковской городской Думы с депутатами Псковского областного Собрания и депутатами Государственной Думы, - сказал глава Пскова, – без взаимодействия местной власти с региональной добиться динамичного развития территории невозможно».

Иван Цецерский отметил, что на этом основании реализуется стратегия формирования «Народного бюджета» на территории региона, внедрённая в 2014 году и успешно реализуемая в настоящее время. Также Псков готовится к проведению мероприятия федерального уровня – 39-м Международным Ганзейским дням 2019 года, что требует от городских и областных властей повышенного внимания к состоянию городских территорий: «Депутаты регионального парламента должны быть вовлечены в жизнь муниципалитета. В 2016 году при участии депутатов городского и регионального законодательного органа проведена совместная паспортизация территорий избирательных округов, на которых жители адресовали свои наказы депутатам сразу двух уровней. Таким образом, усилен народный контроль за их исполнением».

Также Иван Цецерский отметил поддержку муниципалитета депутатами Государственной думы. Благодаря ей удалось спасти муниципальные аптеки. «Самые актуальные для муниципалитетов проблемы выносятся на обсуждение на федеральном уровне. В их числе, выступления на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам благоустройства дворовых территорий – шаг к реализации стратегической правительственной программы «Формирование комфортной городской среды». Участие в конкурсе на лучшую муниципальную практику позволило Пскову продемонстрировать на всю страну опыт создания центра внешкольной подготовки по патриотическому воспитанию. Там, где налажено взаимодействие властей, - там успех», - подчеркнул он.

По итогам заседания было принято решение, что следующее заседание координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ состоится в Пскове в октябре.

Участники координационного совета посетили цеха сборки промышленных газотурбинных установок, музей истории пермского моторостроения, гимназию № 11 им. С. П. Дягилева (Дом Дягилева), мемориальный музей С. П. Дягилева в Перми и побывали на обзорной экскурсии по городу.

Напомним, в настоящее время членами Союза представительных органов муниципальных образований РФ являются 77 крупных городов России. За период с ноября 1997 года по октябрь 2014 года организовано и проведено 53 заседания координационного совета Союза и 9 общих собраний Союза. Он создан для координации деятельности руководителей представительных органов местного самоуправления, обмена опытом работы, объединения усилий для развития местного самоуправления и защиты его интересов.