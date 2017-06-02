Псковские пожарные ждут роботов

16:30, 02 июня 2017, ПАИ

В Москве и Санкт-Петербурге при тушении возгораний уже используются роботехнические средства, псковские пожарные рассчитывают, что скоро и в их арсенале появятся такие приспособления. Об этом сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях - начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ управления МЧС по Псковской области Станислав Самойленко в эфире проекта ПАИ-live «Их не знали в лицо» 2 июня.

«Те, которых я видел, – это небольшой робот на гусеничном ходу, к которому подключается рукав. Его используют для помещений, куда трудно попасть», - рассказал гость эфира.

Он также отметил, что с годами меняется и обмундирование пожарных: одежду шьют из более лёгких и «более защищающих» материалов, индивидуальные средства защиты, которые раньше весили по 15 килограммов, теперь изготавливают из лёгких композитных материалов. «15 лет назад у нас были вредные кислородные изолирующие противогазы, сейчас они на сжатом воздухе», добавил Станислав Самойленко.

А вот наиболее часто используемым средством для тушения огня, по его словам, остаётся вода. «Есть, конечно, и порошок, и пена, но в 99% случаев используется вода», - сказал гость эфира.