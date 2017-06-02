Депутаты могут отменить необходимость уведомлять администрацию Псковской области о митингах до 100 человек

16:56, 02 июня 2017, ПАИ

На рассмотрении в Псковском областном Собрании (ПОС) депутатов находится проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области». В документе предлагается передать полномочия по приёму уведомлений о проведении публичных мероприятий в Пскове с заявленным количеством участников до 100 человек от администрации области к администрации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

Как пояснили в Управлении внутренней политики администрации области, разработка законопроекта обусловлена увеличением количества проводимых публичных мероприятий на территории Пскова.

Согласно действующему региональному законодательству уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в местную администрацию муниципального района или городского округа, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия, за исключением четырёх случаев: когда публичное мероприятие будет проходить на территории двух и более муниципальных районов или городских округов, когда предполагаемое количество участников публичного мероприятия превышает 300 человек, когда проведение публичного мероприятия предполагается в границах территорий объектов культурного наследия и в границах зон их охраны независимо от количества участников, а также когда проведение публичного мероприятия предполагается на территории муниципального образования «Город Псков».

Если депутаты поддержат предложение исполнительной власти и на предстоящей сессии проголосуют за внесённый проект закона, то случаев исключения станет меньше – уведомление о проведении митингов и пикетов в Пскове с количеством участников до 100 человек будет подаваться в городскую администрацию.

Напомним, что уже в ближайший понедельник, 5 июня, проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению, а на следующий день, в ходе 10-й внеочередной сессии, депутаты примут коллегиальное решение по законопроекту.