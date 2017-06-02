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Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский решил «жизненно важный для аптек» вопрос

Депутат Государственной Думы Александр Козловский проинформировал председателя Псковского областного Собрания Александра Котова о том, что ему удалось выполнить поручение жителей региона – решить вопрос регулирования закупок государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих фармацевтическую деятельность. Соответствующее письмо направлено в региональный парламент. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Александр Козловский сообщил, что депутаты нижней палаты российского парламента в третьем чтении единогласно поддержали изменения в статьи 15 и 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исключающие государственные аптеки из-под его действия, и в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые теперь будут регулировать деятельность таких аптек.

«Редкое единодушие! И это значит, что государственным и муниципальным аптекам быть!» - прокомментировал парламентарий результат законотворческой работы на своей странице в социальной сети.

Александр Козловский является одним из инициаторов «жизненно важных для аптек» поправок. «Стоит вспомнить, как это всё тяжело начиналось. Работать над предложениями по внесению изменений в данный закон я начал ещё в сентябре прошлого года – то есть с самого начала своей деятельности в Думе. Уж очень много нареканий поступало по этому поводу с мест. Особенно от государственных и муниципальных аптек. В начале декабря 2016 года состоялось моё выступление в Думе по данной проблеме. А 14 апреля за предложенные мною поправки единогласно проголосовали в первом чтении все 406 депутатов, присутствующие в тот день на заседании», - рассказал депутат Госдумы.

Добавим, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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