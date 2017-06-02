Слушателей курсов повышения квалификации выпустили в псковском филиале академии ФСИН

17:57, 02 июня 2017, ПАИ

В псковском филиале академии ФСИН России состоялся выпуск слушателей курсов повышения квалификации начальников архивов территориальных органов ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Обучение на курсах повышения квалификации прошли начальники архивов ГУФСИН по Кемеровской, Ростовкой, Свердловской и Челябинской областям и УФСИН России Республикам Тыва и Хакасия, по Брянской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Томской, Тульской областям.

Во время обучения слушатели курсов кроме теоретических знаний получали практические, выезжая в архивы Псковской области: в государственный архив и архивное управление, в государственный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов Псковской области.

Все слушатели получили удостоверения об успешном прохождении курсов повышения квалификации, лучшие из сотрудников за высокие показатели в учебе и активное участие в образовательном процессе поощрены благодарностями.