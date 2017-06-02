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Общество

Представлен инвестпроект по созданию информационной платформы АПК «Безопасный город» в Псковской области

Новую региональную информационную платформу в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предлагает создать в Псковской области ПАО «Мегафон». Презентация этого инвестиционного проекта состоялась 2 июня в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации на территории области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» и АПК «Безопасный город». Совещание провел заместитель губернатора — руководитель Аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководитель интеграционных проектов компании «Мегафон» Сергей Липатов рассказал, что проект предполагает интегрирование существующих систем аппаратно-программного комплекса и дополнительную установку 55 комплексов фото- и видеофиксации. На создание информационной платформы необходимо более 700 млн рублей. По словам Сергея Липатова, штрафы, выписанные в результате работы системы фото- и видеофиксации, позволят окупить создание платформы в течение четырех лет и принесут дополнительные поступления в бюджет региона. Процесс создания системы займет год с момента подписания контракта. Подобные проекты реализуются в других регионах России.

«Регион заинтересован в реализации этого инвестиционного проекта на своей территории при том, что у нас есть работающая система», — отметил Максим Жаворонков и поручил Государственному финансовому управлению проверить расчеты, представленные разработчиками проекта.

В ходе совещания также рассматривались вопросы разработки и внедрения системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб «112», а также функционирования существующей региональной системы фотовидеофиксации и взыскания штрафов. За пять месяцев текущего года, по данным Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, было выписано постановлений на сумму 44 млн рублей (за аналогичный период прошлого года — 30 млн рублей).

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