Псковские команды участвуют в фестивале по гандболу в городе-побратиме Нойсе

17:29, 02 июня 2017, ПАИ

2 июня в городе-побратиме Пскова Нойсе (Германия) стартует 35-й европейский фестиваль по гандболу на Кубок Квиринуса - «Quirinus Cup». В числе 200 команд-участников из 15 стран в этом турнире второй год подряд за победу борется и псковская команда, в которой играют спортсмены 2003 года рождения. Накануне гандболисты из Пскова уже сыграли два товарищеских матча. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Участие псковских спортсменов проходит при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, общества дружбы «Нойс-Псков» и организатора турнира в Нойсе Вольфганга Шпангенбергера.

Сегодня по традиции команды из городов-побратимов Нойса поприветствовал бургомистр города Райнер Бройер. Второй председатель общества дружбы «Нойс-Псков» Харальд Бешотен зачитал приветственный адрес от главы Пскова Ивана Цецерского, в котором, в частности, говорится: «От имени депутатов городской думы, жителей города Пскова позвольте выразить свою искреннюю благодарность за прием псковской гандбольной команды в мэрии города Нойс. Благодаря успешному и плодотворному сотрудничеству между Нойсом и Псковом, наша гандбольная команда во второй раз принимает участие в международном чемпионате на Кубок Квиринуса после длительного перерыва. Благодаря большой поддержке со стороны Realschule Хольцхайма и молодых спортсменов Ассоциации дружбы Нойс-Псков гандболисты из Пскова могут не только получить ценный спортивный опыт, но и увидеть новую культуру».





Немецкая сторона передала ответные слова приветствия руководителю Пскова и горожанам.

Отметим, Нойс, город-побратим Пскова уже на протяжении 26 лет, имеет право проводить один из самых больших молодежных турниров Европы по гандболу. Ежегодно в нем участвуют около 3000 спортсменов. Традиционно в турнире принимают участие команды из породненных городов, в том числе из Пскова, Шалон-ан-Шампаня (Франция) и Риеки (Хорватия). Кроме того, на турнир приезжают спортсмены из Нидерландов, Бельгии, Чехии, Польши, Румынии, Словении, Венгрии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Боснии и Герцеговины.