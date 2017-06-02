В память о погибших в 1944 году детях выпускники псковской 47-й школы посадили кедр

17:59, 02 июня 2017, ПАИ

Выпускники 2017 года школы № 47 Пскова посадили кедр в память о погибших в декабре 1944 года 27 учениках 6 класса железнодорожной школы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На церемонии присутствовали преподавательский коллектив, учащиеся школы и выпускник прошлых лет, псковский краевед Михаил Медников. В 1944 году он учился в 3 классе и был свидетелем произошедшей трагедии. Тогда, 23 декабря, рано утром, во время субботника по заготовке топлива, произошел сильный взрыв, унесший жизни целого класса. Как выяснилось впоследствии, взорвалась немецкая противотанковая мина, которую фашисты, отступая из Пскова, заложили, минируя цеха завода «Выдвиженец». Об этом Михаил Медников рассказал ребятам перед посадкой саженца.

В этот же день рядом с кедром была установлена памятная табличка. На ней перечислены имена всех погибших в тот день детей.



Отметим, средняя общеобразовательная школа №47 Пскова является правопреемником железнодорожной школы. Здесь ведется планомерная работа по увековечиванию памяти учеников прошлых лет и работников учебного заведения, погибших в ходе военных действий или исполнении служебных обязанностей по защите Отечества, а также при выполнении воинского долга на территории других государств, и вошедших в историю как символ героизма, мужества и стойкости. С этой целью учащимися и преподавательским составом проводятся исследования, а также поиск фактических и документальных доказательств в государственных архивах, записях или рассказах очевидцев и их родственников.